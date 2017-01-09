ГТРК «Башкортостан» - главные новости Уфы и Республики Башкортостан!

Уфимцам предложили помочь «коммунальщикам» очистить дворы от снега
В Уфе пациенты не могут подъехать к Республиканской больнице из-за сугробов
ГИБДД призывает водителей быть внимательными на опасных участках автодорог
В Нефтекамске мужчина лишился 50-ти тысяч рублей, продавая шубу жены через интернет
Уфимский спортсмен, Александр Шварцман, вошел в тройку лучших шашистов мира
Из-за угрозы взрыва гранаты в Стерлитамаке была перекрыта центральная улица
На трассе Уфа — Янаул 29-летняя пассажирка погибла в результате опасного обгона
Задолженность по зарплате в Башкирии снизилась в два раза
В Уфе на набережной реки Белой на год закроют движение автотранспорта
В Уфе запускаются бесплатные новогодние метробусы