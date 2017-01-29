ГТРК «Башкортостан» - главные новости Уфы и Республики Башкортостан!

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Последние новости

В Уфимском районе ребенок погиб, попав под обвал снега | ГТРК «Башкортостан»

В Уфимском районе ребенок погиб, попав под обвал снега

29 января 2017
Смотреть видео Вести недели - 29.01.17 | ГТРК «Башкортостан»

Вести недели - 29.01.17

29 января 2017
На заправках «Башнефти» второй раз за неделю повысились цены | ГТРК «Башкортостан»

На заправках «Башнефти» второй раз за неделю повысились цены

28 января 2017
СМИ: матчи «Уфы» и «Амкара» на сборах судили подставные арбитры | ГТРК «Башкортостан»

СМИ: матчи «Уфы» и «Амкара» на сборах судили подставные арбитры

28 января 2017
Смотреть видео В подвале здания Башкирского государственного университета обнаружена нефть | ГТРК «Башкортостан»

В подвале здания Башкирского государственного университета обнаружена нефть

28 января 2017
В Уфе на уборку снега выехали грейдеры | ГТРК «Башкортостан»

В Уфе на уборку снега выехали грейдеры

28 января 2017
Смотреть видео Интервью с Динаром Гильмутдиновым о состоянии уфимских дорог | ГТРК «Башкортостан»

Интервью с Динаром Гильмутдиновым о состоянии уфимских дорог

28 января 2017
Смотреть видео Вести-Башкортостан 27.01.17 | ГТРК «Башкортостан»

Вести-Башкортостан 27.01.17

28 января 2017
Смотреть видео В Уфе живет свидетель инцидента, который мог привести к Третьей мировой войне | ГТРК «Башкортостан»

В Уфе живет свидетель инцидента, который мог привести к Третьей мировой войне

27 января 2017
Смотреть видео В Башкортостане полицейский, не дождавшись помощи дорожных служб, сам помог водителям | ГТРК «Башкортостан»

В Башкортостане полицейский, не дождавшись помощи дорожных служб, сам помог водителям

27 января 2017
Смотреть видео Новые квитанции за услуги ЖКХ жители республики получат уже в середине февраля | ГТРК «Башкортостан»

Новые квитанции за услуги ЖКХ жители республики получат уже в середине февраля

27 января 2017
Смотреть видео Уфимцы попробовали «блокадный хлеб» | ГТРК «Башкортостан»

Уфимцы попробовали «блокадный хлеб»

27 января 2017
Директор строительной компании в Стерлитамаке обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере | ГТРК «Башкортостан»

Директор строительной компании в Стерлитамаке обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере

27 января 2017
Смотреть видео Прогноз погоды на 28 января | ГТРК «Башкортостан»

Прогноз погоды на 28 января

27 января 2017
Смотреть видео Короткие новости 27.01.17 | ГТРК «Башкортостан»

Короткие новости 27.01.17

27 января 2017
Смотреть видео В Уфе обсудили вопросы современного исламского образования | ГТРК «Башкортостан»

В Уфе обсудили вопросы современного исламского образования

27 января 2017
Смотреть видео Налоговые преступления в Башкортостане будет расследовать отдельное подразделение СКР | ГТРК «Башкортостан»

Налоговые преступления в Башкортостане будет расследовать отдельное подразделение СКР

27 января 2017
Смотреть видео В Уфе женщина-водитель отказывалась уступать дорогу скорой помощи | ГТРК «Башкортостан»

В Уфе женщина-водитель отказывалась уступать дорогу скорой помощи

27 января 2017
«Вести-Башкортостан» выяснили причину обрыва троса подъемника на базе отдыха | ГТРК «Башкортостан»

«Вести-Башкортостан» выяснили причину обрыва троса подъемника на базе отдыха

27 января 2017
Смотреть видео В Башкирии местных жителей возмутил автомобиль, заезжающий на детскую горку | ГТРК «Башкортостан»

В Башкирии местных жителей возмутил автомобиль, заезжающий на детскую горку

27 января 2017
В Башкирии определили места, где можно выходить на лед для рыбалки | ГТРК «Башкортостан»

В Башкирии определили места, где можно выходить на лед для рыбалки

27 января 2017

һУҢҒЫ ХӘБӘРҘӘР

Смотреть видео Урал аръяғында крәҫтиән-фермер хужалыҡтары арта | ГТРК «Башкортостан»

Урал аръяғында крәҫтиән-фермер хужалыҡтары арта

27 января 2017
Смотреть видео Рәсәй тәфтиш комитетының Башҡортостан буйынса идаралығы бөгөн йыл йомғаҡтарын барланы | ГТРК «Башкортостан»

Рәсәй тәфтиш комитетының Башҡортостан буйынса идаралығы бөгөн йыл йомғаҡтарын барланы

27 января 2017
Смотреть видео Кеше яҙмышы ауыр һынауҙарҙан тора | ГТРК «Башкортостан»

Кеше яҙмышы ауыр һынауҙарҙан тора

27 января 2017
Смотреть видео Бөгөн Рәсәйҙең хәрби дан көнө | ГТРК «Башкортостан»

Бөгөн Рәсәйҙең хәрби дан көнө

27 января 2017
Башҡортостан полицияһы кеше үлтереүсе водителде эҙләй | ГТРК «Башкортостан»

Башҡортостан полицияһы кеше үлтереүсе водителде эҙләй

27 января 2017
Смотреть видео Аграр университеттар уҡытыусылары һәм ректорҙары үҙ-ара көслөнө асыҡлай | ГТРК «Башкортостан»

Аграр университеттар уҡытыусылары һәм ректорҙары үҙ-ара көслөнө асыҡлай

26 января 2017
Смотреть видео Урал аръяғы райондарында инвесторҙар өсөн уңайлы шарттар тыуҙырыла | ГТРК «Башкортостан»

Урал аръяғы райондарында инвесторҙар өсөн уңайлы шарттар тыуҙырыла

26 января 2017
Смотреть видео Туймазы ҡалаһында 8 ғаилә, шул иҫәптән инвалидтар һәм оло йәштәгеләр ҡыш уртаһында урамда ҡалыуы ихтимал | ГТРК «Башкортостан»

Туймазы ҡалаһында 8 ғаилә, шул иҫәптән инвалидтар һәм оло йәштәгеләр ҡыш уртаһында урамда ҡалыуы ихтимал

26 января 2017
Смотреть видео Үҫемселектең киләсәге – биологик ашламалар ҡулланыуҙа | ГТРК «Башкортостан»

Үҫемселектең киләсәге – биологик ашламалар ҡулланыуҙа

26 января 2017
Смотреть видео Бөгөн Башҡортостан прокуратураһы 2016 йылдағы эшмәкәрлегенә йомғаҡ яһаны | ГТРК «Башкортостан»

Бөгөн Башҡортостан прокуратураһы 2016 йылдағы эшмәкәрлегенә йомғаҡ яһаны

26 января 2017
Өфөнөң 17-се дауаханаһында тағы ла бер сабый һәләк булды | ГТРК «Башкортостан»

Өфөнөң 17-се дауаханаһында тағы ла бер сабый һәләк булды

26 января 2017
Бөгөн иртән Өфөлә Ҡариҙел йылғаһы аша үтеп барғанда бер ҡатын боҙ аҫтына китте | ГТРК «Башкортостан»

Бөгөн иртән Өфөлә Ҡариҙел йылғаһы аша үтеп барғанда бер ҡатын боҙ аҫтына китте

26 января 2017
Смотреть видео Өфөнөң Олимпик паркында, тау саңғыһы буйынса республика ярышы үтә | ГТРК «Башкортостан»

Өфөнөң Олимпик паркында, тау саңғыһы буйынса республика ярышы үтә

25 января 2017
Республика башлығы Башҡорт дәүләт университеты студенттары менән осрашты | ГТРК «Башкортостан»

Республика башлығы Башҡорт дәүләт университеты студенттары менән осрашты

25 января 2017
Балаларҙың үҙ-үҙҙәренә ҡул һалыуҙарын нисек кәметергә? | ГТРК «Башкортостан»

Балаларҙың үҙ-үҙҙәренә ҡул һалыуҙарын нисек кәметергә?

25 января 2017
Смотреть видео Уңайлыҡмы, ҡыйынлыҡмы? | ГТРК «Башкортостан»

Уңайлыҡмы, ҡыйынлыҡмы?

25 января 2017
Смотреть видео Рәсәй һәм донъя яңылыҡтары | ГТРК «Башкортостан»

Рәсәй һәм донъя яңылыҡтары

25 января 2017
Смотреть видео Башҡортостанда яңы төр троллейбустар етештерелә башланы | ГТРК «Башкортостан»

Башҡортостанда яңы төр троллейбустар етештерелә башланы

25 января 2017
Смотреть видео 2019-сы йылға Өфө тимер юл вокзалы тулыһынса төҙөкләндерелеп бөтәсәк | ГТРК «Башкортостан»

2019-сы йылға Өфө тимер юл вокзалы тулыһынса төҙөкләндерелеп бөтәсәк

25 января 2017
Смотреть видео Бөгөн төндә Өфөлә тағын янғын һүндерҙеләр | ГТРК «Башкортостан»

Бөгөн төндә Өфөлә тағын янғын һүндерҙеләр

25 января 2017
Смотреть видео Улар Башҡортостан данын донъяның спорт ареналарында яҡлай | ГТРК «Башкортостан»

Улар Башҡортостан данын донъяның спорт ареналарында яҡлай

24 января 2017

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Смотреть видео Подробности ЧП на горнолыжной базе под Уфой, где оборвался подъёмник с людьми | ГТРК «Башкортостан»

Подробности ЧП на горнолыжной базе под Уфой, где оборвался подъёмник с людьми
Смотреть видео Преподаватель уфимского лицея удостоена звания «Народный учитель России» | ГТРК «Башкортостан»

Преподаватель уфимского лицея удостоена звания «Народный учитель России»
Смотреть видео В Уфе нашелся ещё один получатель письма от космонавта Комарова | ГТРК «Башкортостан»

В Уфе нашелся ещё один получатель письма от космонавта Комарова
Смотреть видео Момент крупного ДТП со смертельным исходом попал в объектив видеорегистратора | ГТРК «Башкортостан»

Момент крупного ДТП со смертельным исходом попал в объектив видеорегистратора
Смотреть видео Уфимские ученые разработали уникальные препараты для повышения урожайности | ГТРК «Башкортостан»

Уфимские ученые разработали уникальные препараты для повышения урожайности
Смотреть видео В Уфе состоялся предпремьерный показ фильма «Притяжение» | ГТРК «Башкортостан»

В Уфе состоялся предпремьерный показ фильма «Притяжение»
Смотреть видео В Башкирии за гибель пяти человек начальнику управкомпании грозит 10 лет тюрьмы | ГТРК «Башкортостан»

В Башкирии за гибель пяти человек начальнику управкомпании грозит 10 лет тюрьмы
Смотреть видео Иглинские дети ходили в школу за пять километров по опасному пути | ГТРК «Башкортостан»

Иглинские дети ходили в школу за пять километров по опасному пути
Смотреть видео Руководство РЖД обещает завершить модернизацию уфимского вокзала к 2019 году | ГТРК «Башкортостан»

Руководство РЖД обещает завершить модернизацию уфимского вокзала к 2019 году
Смотреть видео В Туймазах несколько семей могут остаться без крыши над головой | ГТРК «Башкортостан»

В Туймазах несколько семей могут остаться без крыши над головой
Смотреть видео Уфимские студенты отметили Татьянин день | ГТРК «Башкортостан»

Уфимские студенты отметили Татьянин день
Смотреть видео В Уфе ищут хозяина внедорожника, который выломал забор в садовом товариществе | ГТРК «Башкортостан»

В Уфе ищут хозяина внедорожника, который выломал забор в садовом товариществе
Смотреть видео Жители села Акбердино Иглинского района жалуются на постоянные перепады напряжения в электросети | ГТРК «Башкортостан»

Жители села Акбердино Иглинского района жалуются на постоянные перепады напряжения в электросети
Смотреть видео Из-за ошибки в документах Уфимский лимонарий оказался под угрозой закрытия | ГТРК «Башкортостан»

Из-за ошибки в документах Уфимский лимонарий оказался под угрозой закрытия
Смотреть видео В Уфе готовится к выпуску новый троллейбус | ГТРК «Башкортостан»

В Уфе готовится к выпуску новый троллейбус
Смотреть видео В Уфе в ДТП с пассажирским автобусом пострадали восемь человек, один погиб | ГТРК «Башкортостан»

В Уфе в ДТП с пассажирским автобусом пострадали восемь человек, один погиб
Смотреть видео Весеннего повышения цен на зерно в этом году может не быть | ГТРК «Башкортостан»

Весеннего повышения цен на зерно в этом году может не быть
Смотреть видео Город Белебей готовится к участию в Международном экономическом форуме в Сочи | ГТРК «Башкортостан»

Город Белебей готовится к участию в Международном экономическом форуме в Сочи
Смотреть видео Уфимцы развернули настоящую спасательную операцию, чтобы помочь собаке с переломанными лапами | ГТРК «Башкортостан»

Уфимцы развернули настоящую спасательную операцию, чтобы помочь собаке с переломанными лапами
Смотреть видео Коммерсант, чей офис обстреляли из пистолета, подозревает в этом своего бывшего партнера по бизнесу | ГТРК «Башкортостан»

Коммерсант, чей офис обстреляли из пистолета, подозревает в этом своего бывшего партнера по бизнесу
Смотреть видео В Уфе продолжается поиск адресатов открыток с автографом Владимира Комарова | ГТРК «Башкортостан»

В Уфе продолжается поиск адресатов открыток с автографом Владимира Комарова
Смотреть видео Тысячи жителей республики столкнулись с трудностями при покупке недвижимости | ГТРК «Башкортостан»

Тысячи жителей республики столкнулись с трудностями при покупке недвижимости
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