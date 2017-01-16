ГТРК «Башкортостан» - главные новости Уфы и Республики Башкортостан!

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Колядки, гадания и магические обряды: пришло время рождественских святок
5 часов 16 минут назад
Подростку, напавшему в супермаркете с ножом на продавцов, предъявлено обвинение
7 часов 58 минут назад
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Өфөлә Йәштәр хоккей лигаһының Саҡырыу кубогына турнир тамамланды
4 часа 16 минут назад
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Борай районында тиҙҙән үҙенсәлекле һауыҡтырыу комплексын төҙөү башлана
4 часа 20 минут назад
Башҡортостанда полиция хеҙмәткәрҙәре лицензияһыҙ һатылған алкогольды тартып алған
4 часа 22 минуты назад