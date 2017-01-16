ГТРК «Башкортостан» - главные новости Уфы и Республики Башкортостан!

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Список мест, оборудованных для Крещенских купаний | ГТРК «Башкортостан»

Список мест, оборудованных для Крещенских купаний

4 часа 28 минут назад
Смотреть видео Колядки, гадания и магические обряды: пришло время рождественских святок | ГТРК «Башкортостан»

Колядки, гадания и магические обряды: пришло время рождественских святок

5 часов 16 минут назад
Подростку, напавшему в супермаркете с ножом на продавцов, предъявлено обвинение | ГТРК «Башкортостан»

Подростку, напавшему в супермаркете с ножом на продавцов, предъявлено обвинение

7 часов 58 минут назад
Опубликован график очистки уфимских дворов от снега на 17 января | ГТРК «Башкортостан»

Опубликован график очистки уфимских дворов от снега на 17 января

8 часов 17 минут назад
В Башкирии лоб в лоб столкнулись «Газель» и ВАЗовская «десятка» | ГТРК «Башкортостан»

В Башкирии лоб в лоб столкнулись «Газель» и ВАЗовская «десятка»

8 часов 43 минуты назад
Смотреть видео Шорт-трек: Семен Елистратов взял золото на чемпионате Европы | ГТРК «Башкортостан»

Шорт-трек: Семен Елистратов взял золото на чемпионате Европы

15 января 2017
Смотреть видео В уфимском микрорайоне Сипайлово загорелся автобус | ГТРК «Башкортостан»

В уфимском микрорайоне Сипайлово загорелся автобус

15 января 2017
Смотреть видео Вести недели - 15.01.17 | ГТРК «Башкортостан»

Вести недели - 15.01.17

15 января 2017
Смотреть видео Рустэм Хамитов испытал горнолыжные склоны под Белорецком | ГТРК «Башкортостан»

Рустэм Хамитов испытал горнолыжные склоны под Белорецком

14 января 2017
На «Уфа-Арене» завершаются последние приготовления к «Неделе звёзд хоккея» | ГТРК «Башкортостан»

На «Уфа-Арене» завершаются последние приготовления к «Неделе звёзд хоккея»

14 января 2017
Смотреть видео Башкортостан заключил соглашение с одной из провинций Вьетнама | ГТРК «Башкортостан»

Башкортостан заключил соглашение с одной из провинций Вьетнама

14 января 2017
Смотреть видео Вести-Башкортостан 13.01.17 | ГТРК «Башкортостан»

Вести-Башкортостан 13.01.17

14 января 2017
Смотреть видео В скандально прославившейся больнице появилось устройство для передвижения маломобильных пациентов | ГТРК «Башкортостан»

В скандально прославившейся больнице появилось устройство для передвижения маломобильных пациентов

13 января 2017
Смотреть видео Девятилетний школьник из Башкортостана создал специальные урны для батареек | ГТРК «Башкортостан»

Девятилетний школьник из Башкортостана создал специальные урны для батареек

13 января 2017
Смотреть видео Прогноз погоды на 14 января | ГТРК «Башкортостан»

Прогноз погоды на 14 января

13 января 2017
Смотреть видео Короткие новости 13.01.17 | ГТРК «Башкортостан»

Короткие новости 13.01.17

13 января 2017
Смотреть видео Жители южной части Башкирии рискуют лишиться подачи газа | ГТРК «Башкортостан»

Жители южной части Башкирии рискуют лишиться подачи газа

13 января 2017
Смотреть видео В Мишкинском районе запустили сразу шесть вышек цифрового вещания | ГТРК «Башкортостан»

В Мишкинском районе запустили сразу шесть вышек цифрового вещания

13 января 2017
На преподавателя БГУ напали прямо в аудитории | ГТРК «Башкортостан»

На преподавателя БГУ напали прямо в аудитории

13 января 2017
В Башкирии жители деревни сами украсили свои дворы | ГТРК «Башкортостан»

В Башкирии жители деревни сами украсили свои дворы

13 января 2017
Смотреть видео В Башкирии изъята особо крупная партия синтетических наркотиков | ГТРК «Башкортостан»

В Башкирии изъята особо крупная партия синтетических наркотиков

13 января 2017

һУҢҒЫ ХӘБӘРҘӘР

Смотреть видео Өфөлә Йәштәр хоккей лигаһының Саҡырыу кубогына турнир тамамланды | ГТРК «Башкортостан»

Өфөлә Йәштәр хоккей лигаһының Саҡырыу кубогына турнир тамамланды

4 часа 16 минут назад
Смотреть видео Рәсәй һәм донъя яңылыҡтары | ГТРК «Башкортостан»

Рәсәй һәм донъя яңылыҡтары

4 часа 17 минут назад
Смотреть видео Хәҙер күп ҡатлы йорттарҙағы фатир хужалары идарасы компанияны ярты йыл һайын алыштырыу хоҡуғына эйә | ГТРК «Башкортостан»

Хәҙер күп ҡатлы йорттарҙағы фатир хужалары идарасы компанияны ярты йыл һайын алыштырыу хоҡуғына эйә

4 часа 18 минут назад
Смотреть видео Борай районында тиҙҙән үҙенсәлекле һауыҡтырыу комплексын төҙөү башлана | ГТРК «Башкортостан»

Борай районында тиҙҙән үҙенсәлекле һауыҡтырыу комплексын төҙөү башлана

4 часа 20 минут назад
Башҡортостанда полиция хеҙмәткәрҙәре лицензияһыҙ һатылған алкогольды тартып алған | ГТРК «Башкортостан»

Башҡортостанда полиция хеҙмәткәрҙәре лицензияһыҙ һатылған алкогольды тартып алған

4 часа 22 минуты назад
Смотреть видео Сибай-Магнитогорск юлында ете автомобиль бәрелешкән | ГТРК «Башкортостан»

Сибай-Магнитогорск юлында ете автомобиль бәрелешкән

4 часа 23 минуты назад
Смотреть видео Бөгөн Рәсәйҙә иҫке стиль буйынса Яңы йыл билдәләнә | ГТРК «Башкортостан»

Бөгөн Рәсәйҙә иҫке стиль буйынса Яңы йыл билдәләнә

13 января 2017
Башҡортостанда күпселек ата-әсәләр улдарына Артем, Тимур, Әмир, Роман, Артур тип исем ҡуша | ГТРК «Башкортостан»

Башҡортостанда күпселек ата-әсәләр улдарына Артем, Тимур, Әмир, Роман, Артур тип исем ҡуша

13 января 2017
Быйыл ҡар күп яуыу сәбәпле яҙғы ташҡындың көслө булыуы көтөлә | ГТРК «Башкортостан»

Быйыл ҡар күп яуыу сәбәпле яҙғы ташҡындың көслө булыуы көтөлә

13 января 2017
Вьетнамда Башҡортостан һәм Бариа-Вунгтау виләйәте етәкселеге хеҙмәттәшлек тураһындағы килешеүгә ҡул ҡуйҙы | ГТРК «Башкортостан»

Вьетнамда Башҡортостан һәм Бариа-Вунгтау виләйәте етәкселеге хеҙмәттәшлек тураһындағы килешеүгә ҡул ҡуйҙы

13 января 2017
Смотреть видео Рәсәй һәм донъя яңылыҡтары | ГТРК «Башкортостан»

Рәсәй һәм донъя яңылыҡтары

13 января 2017
Бөгөн - Рәсәй матбуғаты көнө | ГТРК «Башкортостан»

Бөгөн - Рәсәй матбуғаты көнө

13 января 2017
Смотреть видео Баш табипты вазифаһынан бушатырға | ГТРК «Башкортостан»

Баш табипты вазифаһынан бушатырға

13 января 2017
Смотреть видео Ҡыл өҫтөндә күңел асыу | ГТРК «Башкортостан»

Ҡыл өҫтөндә күңел асыу

13 января 2017
Смотреть видео Интернет селтәренә бөгөн Шаҡша биҫтәһендәге ҡот осҡос аварияның видеоһы ҡуйылды | ГТРК «Башкортостан»

Интернет селтәренә бөгөн Шаҡша биҫтәһендәге ҡот осҡос аварияның видеоһы ҡуйылды

13 января 2017
Смотреть видео Алтмыш бишенсе йәшендә билдәле шағир, Рәмил Йәнбәк баҡыйлыҡҡа күсте | ГТРК «Башкортостан»

Алтмыш бишенсе йәшендә билдәле шағир, Рәмил Йәнбәк баҡыйлыҡҡа күсте

12 января 2017
Смотреть видео Өфөлә беренсе тапҡыр сноуборд буйынса балаларҙың Бөтә Рәсәй ярышы үтте | ГТРК «Башкортостан»

Өфөлә беренсе тапҡыр сноуборд буйынса балаларҙың Бөтә Рәсәй ярышы үтте

12 января 2017
Башҡортостанда киҫкен респиратор вирус инфекцияһы һәм грипп киҙеүе сәбәпле мәктәптәрҙә каникулдар оҙайтылды | ГТРК «Башкортостан»

Башҡортостанда киҫкен респиратор вирус инфекцияһы һәм грипп киҙеүе сәбәпле мәктәптәрҙә каникулдар оҙайтылды

12 января 2017
Смотреть видео Стәрлетамаҡта төҙөлөшкә өлөшләтә аҡса индереүселәр фатирһыҙ ҡалыуы ихтимал | ГТРК «Башкортостан»

Стәрлетамаҡта төҙөлөшкә өлөшләтә аҡса индереүселәр фатирһыҙ ҡалыуы ихтимал

12 января 2017
Смотреть видео Рәсәй һәм донъя яңылыҡтары | ГТРК «Башкортостан»

Рәсәй һәм донъя яңылыҡтары

12 января 2017
Бөгөн Рәсәй Прокуратураһы көнө | ГТРК «Башкортостан»

Бөгөн Рәсәй Прокуратураһы көнө

12 января 2017

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Резня в уфимском супермаркете: стали известны шокирующие мотивы преступления
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Когда и где в Уфе появится большой стационарный зверинец?
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Туймазинцам удалось разрешить извечный конфликт жильцов и управляющих компаний
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Ресурсоснабжающие организации встали на защиту потребителя
Смотреть видео Прокуратура России отмечает 295 лет со дня своего основания | ГТРК «Башкортостан»

Прокуратура России отмечает 295 лет со дня своего основания
Смотреть видео Пациентка уфимской поликлинники с переломом ноги ползком добиралась до рентген-кабинета | ГТРК «Башкортостан»

Пациентка уфимской поликлинники с переломом ноги ползком добиралась до рентген-кабинета
Смотреть видео Первый заместитель мэра Уфы показал, как нужно чистить снег в городе | ГТРК «Башкортостан»

Первый заместитель мэра Уфы показал, как нужно чистить снег в городе
Смотреть видео Более ста жителей Стерлитамака рискуют лишиться жилья | ГТРК «Башкортостан»

Более ста жителей Стерлитамака рискуют лишиться жилья
Смотреть видео Пятеро детей из Башкортостана выдвинуты на получение награды &quot;Горячее сердце&quot; | ГТРК «Башкортостан»

Пятеро детей из Башкортостана выдвинуты на получение награды "Горячее сердце"
Смотреть видео Жители уфимской многоэтажки жалуются на незаконную точечную застройку | ГТРК «Башкортостан»

Жители уфимской многоэтажки жалуются на незаконную точечную застройку
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Где встречаются сегодня уфимские книголюбы и что предпочитают читать?
Смотреть видео В Башкирии началась эпидемия гриппа и ОРВИ | ГТРК «Башкортостан»

В Башкирии началась эпидемия гриппа и ОРВИ
Смотреть видео В Чишминском районе чиновники &quot;придумали&quot; новый вид налога | ГТРК «Башкортостан»

В Чишминском районе чиновники "придумали" новый вид налога
Смотреть видео Родители мальчика, который погиб после удара об ледяную горку, обвиняют в трагедии врачей | ГТРК «Башкортостан»

Родители мальчика, который погиб после удара об ледяную горку, обвиняют в трагедии врачей
Смотреть видео Уфимцы, которые минувшим летом отравились в дорогом ресторане, ждут извинений | ГТРК «Башкортостан»

Уфимцы, которые минувшим летом отравились в дорогом ресторане, ждут извинений
Смотреть видео Нападающий &quot;Салавата Юлаева&quot; Линус Умарк заговорил на башкирском языке | ГТРК «Башкортостан»

Нападающий "Салавата Юлаева" Линус Умарк заговорил на башкирском языке
Смотреть видео Семья Якуповых из Башкортостана создает фарфоровые коллекционные куклы | ГТРК «Башкортостан»

Семья Якуповых из Башкортостана создает фарфоровые коллекционные куклы
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В Башкирии школьник погиб, пытаясь устроить огненное шоу
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Смотреть видео В Уфе внедорожник спас застрявшую на дороге фуру | ГТРК «Башкортостан»

В Уфе внедорожник спас застрявшую на дороге фуру
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