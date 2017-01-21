ГТРК «Башкортостан» - главные новости Уфы и Республики Башкортостан!

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Последние новости

Смотреть видео Двое уфимских студентов открыли в городе творческую детскую студию | ГТРК «Башкортостан»

Двое уфимских студентов открыли в городе творческую детскую студию

21 января 2017
Смотреть видео Еще четыре города в Башкортостане могут получить статус территорий опережающего развития | ГТРК «Башкортостан»

Еще четыре города в Башкортостане могут получить статус территорий опережающего развития

21 января 2017
Самолет с представителями омского «Авангарда» не смог приземлиться в Уфе | ГТРК «Башкортостан»

Самолет с представителями омского «Авангарда» не смог приземлиться в Уфе

21 января 2017
В Уфе представили участников грядущего «Звёздного уик-энда КХЛ» | ГТРК «Башкортостан»

В Уфе представили участников грядущего «Звёздного уик-энда КХЛ»

21 января 2017
Смотреть видео Вести-Башкортостан 20.01.17 | ГТРК «Башкортостан»

Вести-Башкортостан 20.01.17

21 января 2017
Смотреть видео Неизвестные преступники запугивают бизнесмена из Уфы | ГТРК «Башкортостан»

Неизвестные преступники запугивают бизнесмена из Уфы

20 января 2017
Смотреть видео Открытки от погибшего космонавта Комарова ищут адресатов в Уфе | ГТРК «Башкортостан»

Открытки от погибшего космонавта Комарова ищут адресатов в Уфе

20 января 2017
Смотреть видео Стратегия-2030: Башкортостан должен войти в десятку лучших регионов России | ГТРК «Башкортостан»

Стратегия-2030: Башкортостан должен войти в десятку лучших регионов России

20 января 2017
Смотреть видео Прогноз погоды на 21 января | ГТРК «Башкортостан»

Прогноз погоды на 21 января

20 января 2017
Смотреть видео Короткие новости 20.01.17 | ГТРК «Башкортостан»

Короткие новости 20.01.17

20 января 2017
Смотреть видео Инженерные войска России готовятся отметить свой профессиональный праздник | ГТРК «Башкортостан»

Инженерные войска России готовятся отметить свой профессиональный праздник

20 января 2017
Рустэм Хамитов встретился с губернатором Приморского края | ГТРК «Башкортостан»

Рустэм Хамитов встретился с губернатором Приморского края

20 января 2017
Смотреть видео Начальник угрозыска Нефтекамска обвиняется в превышении должностных полномочий | ГТРК «Башкортостан»

Начальник угрозыска Нефтекамска обвиняется в превышении должностных полномочий

20 января 2017
На трассе в Башкирии легковушка лоб в лоб столкнулась с грузовиком | ГТРК «Башкортостан»

На трассе в Башкирии легковушка лоб в лоб столкнулась с грузовиком

20 января 2017
Московский Мемориальный музей космонавтики ищет уфимцев, чтобы передать уникальные документы прошлого | ГТРК «Башкортостан»

Московский Мемориальный музей космонавтики ищет уфимцев, чтобы передать уникальные документы прошлого

20 января 2017
Карантин отменяется: с понедельника уфимские школьники приступят к занятиям | ГТРК «Башкортостан»

Карантин отменяется: с понедельника уфимские школьники приступят к занятиям

20 января 2017
ЦБ отозвал лицензию на страхование по ОМС у СК «Башкортостан Медицина» | ГТРК «Башкортостан»

ЦБ отозвал лицензию на страхование по ОМС у СК «Башкортостан Медицина»

20 января 2017
Смотреть видео В рамках Недели хоккея в Уфе состоялся Матч звезд Женской лиги | ГТРК «Башкортостан»

В рамках Недели хоккея в Уфе состоялся Матч звезд Женской лиги

20 января 2017
Скончался уфимский хоккейный арбитр Рафаэль Кадыров | ГТРК «Башкортостан»

Скончался уфимский хоккейный арбитр Рафаэль Кадыров

20 января 2017
В уфимском Конгресс-холле проходит общественное обсуждение стратегических инициатив | ГТРК «Башкортостан»

В уфимском Конгресс-холле проходит общественное обсуждение стратегических инициатив

20 января 2017
Смотреть видео Музей Боевой Славы принял участие в международном флэшмобе музейного селфи | ГТРК «Башкортостан»

Музей Боевой Славы принял участие в международном флэшмобе музейного селфи

20 января 2017

һУҢҒЫ ХӘБӘРҘӘР

Смотреть видео Өфөлә Ҡатын-ҡыҙҙар хоккей лигаһының Йондоҙҙар матчы үтте | ГТРК «Башкортостан»

Өфөлә Ҡатын-ҡыҙҙар хоккей лигаһының Йондоҙҙар матчы үтте

20 января 2017
Смотреть видео Милли матбуғат киләсәге | ГТРК «Башкортостан»

Милли матбуғат киләсәге

20 января 2017
Смотреть видео Инженер ғәскәрҙәре, үҙҙәренең һөнәри байрамын билдәләй | ГТРК «Башкортостан»

Инженер ғәскәрҙәре, үҙҙәренең һөнәри байрамын билдәләй

20 января 2017
Сатлама һыуыҡтарға алмашҡа күҙ асҡыһыҙ бурандар килә | ГТРК «Башкортостан»

Сатлама һыуыҡтарға алмашҡа күҙ асҡыһыҙ бурандар килә

20 января 2017
Смотреть видео Стратегия-2030 | ГТРК «Башкортостан»

Стратегия-2030

20 января 2017
Өфөлә әбейҙәр ҡулдарында балта тотоп йөрөй | ГТРК «Башкортостан»

Өфөлә әбейҙәр ҡулдарында балта тотоп йөрөй

19 января 2017
Смотреть видео Рәсәй һәм донъя яңылыҡтары | ГТРК «Башкортостан»

Рәсәй һәм донъя яңылыҡтары

19 января 2017
Смотреть видео Православ Христиандар бөгөн Керәшенде билдәләй | ГТРК «Башкортостан»

Православ Христиандар бөгөн Керәшенде билдәләй

19 января 2017
Смотреть видео Вәғәҙәләр үтәләме? | ГТРК «Башкортостан»

Вәғәҙәләр үтәләме?

19 января 2017
Өфөлә наркотик етештереүселәр тотолдо | ГТРК «Башкортостан»

Өфөлә наркотик етештереүселәр тотолдо

19 января 2017
Смотреть видео Экология йылына план | ГТРК «Башкортостан»

Экология йылына план

18 января 2017
Өфөлә беҙҙең коллегабыҙ, бар ғүмерен телевидениеға бағышланған Валентин Никульский 39-сы йәшендә арабыҙҙан китте | ГТРК «Башкортостан»

Өфөлә беҙҙең коллегабыҙ, бар ғүмерен телевидениеға бағышланған Валентин Никульский 39-сы йәшендә арабыҙҙан китте

18 января 2017
Христиандар оло дини йолаларына әҙерләнә | ГТРК «Башкортостан»

Христиандар оло дини йолаларына әҙерләнә

18 января 2017
Смотреть видео Экология мәҙәниәтле булырға тейеш | ГТРК «Башкортостан»

Экология мәҙәниәтле булырға тейеш

18 января 2017
Смотреть видео Ҡалын ҡарлы урманда йәнлектәр нисек ҡышлай? | ГТРК «Башкортостан»

Ҡалын ҡарлы урманда йәнлектәр нисек ҡышлай?

18 января 2017
Смотреть видео Рәсәй һәм донъя яңылыҡтары | ГТРК «Башкортостан»

Рәсәй һәм донъя яңылыҡтары

18 января 2017
Республикала юл япмаһының насар булыуы сәбәпле 1 мең 600 авария теркәлгән | ГТРК «Башкортостан»

Республикала юл япмаһының насар булыуы сәбәпле 1 мең 600 авария теркәлгән

18 января 2017
Смотреть видео Көслө ҡар яуғандан һуң юлдарҙа автомобилдәр эҙенән тәрән соҡорҙар барлыҡҡа килде | ГТРК «Башкортостан»

Көслө ҡар яуғандан һуң юлдарҙа автомобилдәр эҙенән тәрән соҡорҙар барлыҡҡа килде

18 января 2017
Республиканың башҡалаһын ҡарҙан таҙартыу дауам итә | ГТРК «Башкортостан»

Республиканың башҡалаһын ҡарҙан таҙартыу дауам итә

18 января 2017
Милли матбуғат: проблемалар һәм уларҙы хәл итеү юлдары | ГТРК «Башкортостан»

Милли матбуғат: проблемалар һәм уларҙы хәл итеү юлдары

17 января 2017
Смотреть видео Зәңгәр экрандар аша үҙенә ғашиҡ иткән кеше | ГТРК «Башкортостан»

Зәңгәр экрандар аша үҙенә ғашиҡ иткән кеше

17 января 2017

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Смотреть видео В Зианчуринском районе продолжают простаивать два крупных сельхозпредприятия | ГТРК «Башкортостан»

В Зианчуринском районе продолжают простаивать два крупных сельхозпредприятия
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Из-за обильных снегопадов в охотничьих угодьях организуют подкормку диких животных
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В Башкирии трое мужчин в масках ограбили ювелирный магазин
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В Уфе на обледенелом тротуаре бабушка топором прорубила ступеньки
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В связи с карантином школьники Башкортостана перешли на домашнее обучение
Смотреть видео Одинокие пенсионеры и инвалиды смогут попасть в приемные семьи | ГТРК «Башкортостан»

Одинокие пенсионеры и инвалиды смогут попасть в приемные семьи
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В Башкирской филармонии прошел необычный концерт «Растем вместе с музыкой»
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Шестилетней Милане Исмагиловой из Уфы требуется помощь
Смотреть видео Уфимские автомобилисты будут судиться с дорожниками из-за колеи | ГТРК «Башкортостан»

Уфимские автомобилисты будут судиться с дорожниками из-за колеи
Смотреть видео В Уфе две женщины не могут поделить наследство одного умершего мужа | ГТРК «Башкортостан»

В Уфе две женщины не могут поделить наследство одного умершего мужа
Смотреть видео В Уфе рабочие сбросили лопаты с крыш на припаркованные машины | ГТРК «Башкортостан»

В Уфе рабочие сбросили лопаты с крыш на припаркованные машины
Смотреть видео В Уфе стартовал Кубок континента по следж-хоккею | ГТРК «Башкортостан»

В Уфе стартовал Кубок континента по следж-хоккею
Смотреть видео В Башкирии возрождается производство валенок | ГТРК «Башкортостан»

В Башкирии возрождается производство валенок
Смотреть видео В республике началась подготовка к крещенским купаниям | ГТРК «Башкортостан»

В республике началась подготовка к крещенским купаниям
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Уфимский студент, который залез на минарет мечети, принес свои извинения
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Команда проекта «Культурный сезон. Путешествие по Башкирии» готовит зимнюю серию программ
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