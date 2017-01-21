ГТРК «Башкортостан» - главные новости Уфы и Республики Башкортостан!

Башгидромет: в республику придут сильные метели и снегопады

Башгидромет: в республику придут сильные метели и снегопады

В Уфе автобус сбил 12-летнего мальчика на «зебре»

В Уфе автобус сбил 12-летнего мальчика на «зебре»