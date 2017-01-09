ГТРК «Башкортостан» - главные новости Уфы и Республики Башкортостан!

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Смотреть видео Короткие новости 09.01.17 | ГТРК «Башкортостан»

Короткие новости 09.01.17

9 января 2017
Смотреть видео Башкирский государственный педуниверситет празднует полувековой юбилей | ГТРК «Башкортостан»

Башкирский государственный педуниверситет празднует полувековой юбилей

9 января 2017
ДТП с трагическим исходом произошло в Туймазинском районе республики | ГТРК «Башкортостан»

ДТП с трагическим исходом произошло в Туймазинском районе республики

9 января 2017
В Башкортостане похолодает до -35 градусов | ГТРК «Башкортостан»

В Башкортостане похолодает до -35 градусов

9 января 2017
В медиацентре «Башкортостан» состоится пресс-конференция «В плену у стихии или коммунальный коллапс?» | ГТРК «Башкортостан»

В медиацентре «Башкортостан» состоится пресс-конференция «В плену у стихии или коммунальный коллапс?»

9 января 2017
Смотреть видео Студенты педуниверситета поздравили свой вуз танцами и фейерверками | ГТРК «Башкортостан»

Студенты педуниверситета поздравили свой вуз танцами и фейерверками

9 января 2017
Телеканал «Россия 1» стал самым популярным в стране | ГТРК «Башкортостан»

Телеканал «Россия 1» стал самым популярным в стране

9 января 2017
Смотреть видео В Уфе внедорожник спас застрявшую на дороге фуру | ГТРК «Башкортостан»

В Уфе внедорожник спас застрявшую на дороге фуру

9 января 2017
Новая инициатива: Минздрав оградит от сигарет целое поколение | ГТРК «Башкортостан»

Новая инициатива: Минздрав оградит от сигарет целое поколение

9 января 2017
ДТП, произошедшие в новогодние праздники, унесли 20 человеческих жизней | ГТРК «Башкортостан»

ДТП, произошедшие в новогодние праздники, унесли 20 человеческих жизней

9 января 2017
Смотреть видео В Башкирии зафиксированы лабораторно подтвержденные случаи гриппа | ГТРК «Башкортостан»

В Башкирии зафиксированы лабораторно подтвержденные случаи гриппа

9 января 2017
Смотреть видео В Уфе под Новый год на свет появились двое львят | ГТРК «Башкортостан»

В Уфе под Новый год на свет появились двое львят

9 января 2017
Драка на фоне снегопада | ГТРК «Башкортостан»

Драка на фоне снегопада

9 января 2017
Смотреть видео Завтра в Уфе пройдут Детские соревнования по сноуборду | ГТРК «Башкортостан»

Завтра в Уфе пройдут Детские соревнования по сноуборду

9 января 2017
Смотреть видео В уфимских детских садах с нового года повышается размер родительской платы | ГТРК «Башкортостан»

В уфимских детских садах с нового года повышается размер родительской платы

9 января 2017
Смотреть видео Депутаты башкирского парламента утвердили план работы на весеннюю сессию 2017 года | ГТРК «Башкортостан»

Депутаты башкирского парламента утвердили план работы на весеннюю сессию 2017 года

9 января 2017
Смотреть видео В Уфе произошла массовая драка | ГТРК «Башкортостан»

В Уфе произошла массовая драка

8 января 2017
Смотреть видео В городе Давлеканово идет проверка по факту гибели ребенка | ГТРК «Башкортостан»

В городе Давлеканово идет проверка по факту гибели ребенка

8 января 2017
Рейсовый автобус вылетел с дороги на трассе «Уфа–Оренбург» | ГТРК «Башкортостан»

Рейсовый автобус вылетел с дороги на трассе «Уфа–Оренбург»

8 января 2017
В результате двух аварий в Башкортостане погибли пять человек | ГТРК «Башкортостан»

В результате двух аварий в Башкортостане погибли пять человек

8 января 2017
На территории Республики Башкортостан наблюдается ухудшение погодных условий | ГТРК «Башкортостан»

На территории Республики Башкортостан наблюдается ухудшение погодных условий

7 января 2017

һУҢҒЫ ХӘБӘРҘӘР

Смотреть видео Өфөләге күсмә зоопаркта ике арыҫлан балаһы донъяға килгән | ГТРК «Башкортостан»

Өфөләге күсмә зоопаркта ике арыҫлан балаһы донъяға килгән

9 января 2017
Смотреть видео БДПУ студенттары үҙҙәренең белем усағын юбилейы менән ҡотлап флешмоб үткәрҙе | ГТРК «Башкортостан»

БДПУ студенттары үҙҙәренең белем усағын юбилейы менән ҡотлап флешмоб үткәрҙе

9 января 2017
Смотреть видео Республикала балаларҙы уҡытыуҙа һаулыҡ һаҡлау системаһы сафҡа индерелә | ГТРК «Башкортостан»

Республикала балаларҙы уҡытыуҙа һаулыҡ һаҡлау системаһы сафҡа индерелә

9 января 2017
Смотреть видео Юл хәрәкәте ҡағиҙәләренә төҙәтмәләр индерелде | ГТРК «Башкортостан»

Юл хәрәкәте ҡағиҙәләренә төҙәтмәләр индерелде

9 января 2017
Смотреть видео Рәсәй һәм донъя яңылыҡтары | ГТРК «Башкортостан»

Рәсәй һәм донъя яңылыҡтары

9 января 2017
Башҡортостанда тын юлдары ауырыуҙары менән сирләүселәр һаны артҡан | ГТРК «Башкортостан»

Башҡортостанда тын юлдары ауырыуҙары менән сирләүселәр һаны артҡан

9 января 2017
Смотреть видео Бөгөн Дәүләт Йыйылышы-Ҡоролтай депутаттары яҙғы сессияға бурыстар билдәләгәне | ГТРК «Башкортостан»

Бөгөн Дәүләт Йыйылышы-Ҡоролтай депутаттары яҙғы сессияға бурыстар билдәләгәне

9 января 2017
Смотреть видео Республиканың башҡалаһында йәшәүселәр урамдарҙың ҡарҙан таҙартылмауына ризаһыҙлыҡ белдерә | ГТРК «Башкортостан»

Республиканың башҡалаһында йәшәүселәр урамдарҙың ҡарҙан таҙартылмауына ризаһыҙлыҡ белдерә

9 января 2017
Смотреть видео Өфөлә ихатаны ҡарҙан таҙартырға сығыусыларҙы туҡмаған йәштәр закон алдында яуап бирергә тейеш | ГТРК «Башкортостан»

Өфөлә ихатаны ҡарҙан таҙартырға сығыусыларҙы туҡмаған йәштәр закон алдында яуап бирергә тейеш

9 января 2017
Яңы йылға һанаулы ғына көндәр ҡалды | ГТРК «Башкортостан»

Яңы йылға һанаулы ғына көндәр ҡалды

29 декабря 2016
Башҡортостан хоккей төбәгенә әйләнергә тейеш | ГТРК «Башкортостан»

Башҡортостан хоккей төбәгенә әйләнергә тейеш

29 декабря 2016
Смотреть видео Беҙҙең төбәккә хас сатлама һыуыҡҡа бирешмәҫкә тик үҙебеҙҙең илгә хас аяҡ кейеме генә ярҙам итә | ГТРК «Башкортостан»

Беҙҙең төбәккә хас сатлама һыуыҡҡа бирешмәҫкә тик үҙебеҙҙең илгә хас аяҡ кейеме генә ярҙам итә

29 декабря 2016
Смотреть видео Республикала балаларҙы уҡытыуҙа һаулыҡ һаҡлау системаһы сафҡа индерелә | ГТРК «Башкортостан»

Республикала балаларҙы уҡытыуҙа һаулыҡ һаҡлау системаһы сафҡа индерелә

29 декабря 2016
Смотреть видео 2016 йыл дәүләт кимәлендәге ваҡиғаларға, ҡаҙаныштарға бай булды | ГТРК «Башкортостан»

2016 йыл дәүләт кимәлендәге ваҡиғаларға, ҡаҙаныштарға бай булды

29 декабря 2016
Смотреть видео Автомобилдәр эҙенән тәрән соҡорҙар аварияларға сәбәпсе | ГТРК «Башкортостан»

Автомобилдәр эҙенән тәрән соҡорҙар аварияларға сәбәпсе

29 декабря 2016
Башҡортостанда яңы йыл алдынан күңелһеҙ ваҡиғалар арта | ГТРК «Башкортостан»

Башҡортостанда яңы йыл алдынан күңелһеҙ ваҡиғалар арта

29 декабря 2016
Смотреть видео Төбәктә мультиплексҡа күсеү дауам итә | ГТРК «Башкортостан»

Төбәктә мультиплексҡа күсеү дауам итә

28 декабря 2016
Рәсәйҙә никахҡа инеү һәм айырылышыу ябайлаша. | ГТРК «Башкортостан»

Рәсәйҙә никахҡа инеү һәм айырылышыу ябайлаша.

28 декабря 2016
Смотреть видео Ғабдрахман Ҡадыров исемендәге спорт мәктәбе юҡҡа сығырмы? | ГТРК «Башкортостан»

Ғабдрахман Ҡадыров исемендәге спорт мәктәбе юҡҡа сығырмы?

28 декабря 2016
Смотреть видео Рәсәй һәм донъя яңылыҡтары | ГТРК «Башкортостан»

Рәсәй һәм донъя яңылыҡтары

28 декабря 2016
Башҡортостанда экология һәм махсус һаҡланған тәбиғәт биләмәләре йылын уҙғарыу буйынса саралар планы раҫланды | ГТРК «Башкортостан»

Башҡортостанда экология һәм махсус һаҡланған тәбиғәт биләмәләре йылын уҙғарыу буйынса саралар планы раҫланды

28 декабря 2016

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Зарегистрировать ИП теперь станет проще
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С начала года полис ОСАГО можно купить не выходя из дома
Смотреть видео На рынке такси в Башкортостане назрел кризис | ГТРК «Башкортостан»

На рынке такси в Башкортостане назрел кризис
Смотреть видео Впервые в Уфе состоялся костюмированный забег лыжников | ГТРК «Башкортостан»

Впервые в Уфе состоялся костюмированный забег лыжников
Смотреть видео Новогодний клип ГТРК «Башкортостан» | ГТРК «Башкортостан»

Новогодний клип ГТРК «Башкортостан»
Смотреть видео ГТРК &quot;Башкортостан&quot; поздравляет всех с наступающим Новым Годом! | ГТРК «Башкортостан»

ГТРК "Башкортостан" поздравляет всех с наступающим Новым Годом!
Смотреть видео История со спасением девочки, выпавшей из окна, получила продолжение | ГТРК «Башкортостан»

История со спасением девочки, выпавшей из окна, получила продолжение
Смотреть видео Каждый Новый год жители поселка Нагаево под Уфой ставят спектакль | ГТРК «Башкортостан»

Каждый Новый год жители поселка Нагаево под Уфой ставят спектакль
Смотреть видео В Уфе начал курсировать особенный новогодний транспорт | ГТРК «Башкортостан»

В Уфе начал курсировать особенный новогодний транспорт
Смотреть видео Мэрия Уфы пообещала расселить многоквартирный дом, жители которого снялись в музыкальном клипе | ГТРК «Башкортостан»

Мэрия Уфы пообещала расселить многоквартирный дом, жители которого снялись в музыкальном клипе
Смотреть видео В республике внедряется система здоровьесбережения детей | ГТРК «Башкортостан»

В республике внедряется система здоровьесбережения детей
Смотреть видео Рустэм Хамитов вручил ордена и дипломы о присвоении почетных званий жителям республики | ГТРК «Башкортостан»

Рустэм Хамитов вручил ордена и дипломы о присвоении почетных званий жителям республики
Смотреть видео В Уфе неизвестный избил школьника прямо в стенах образовательного учреждения | ГТРК «Башкортостан»

В Уфе неизвестный избил школьника прямо в стенах образовательного учреждения
Смотреть видео В центре Уфы снег с крыш счищают прямо на головы прохожим | ГТРК «Башкортостан»

В центре Уфы снег с крыш счищают прямо на головы прохожим
Смотреть видео Ежедневно уфимцы бьют свои автомобили из-за колеи на улицах города | ГТРК «Башкортостан»

Ежедневно уфимцы бьют свои автомобили из-за колеи на улицах города
Смотреть видео В медиацентре «Башкортостан» состоялась пресс-конференция «Вся правда о детском хоккее» | ГТРК «Башкортостан»

В медиацентре «Башкортостан» состоялась пресс-конференция «Вся правда о детском хоккее»
Смотреть видео В Башкортостане готовятся к эпидемии гриппа и ОРВИ | ГТРК «Башкортостан»

В Башкортостане готовятся к эпидемии гриппа и ОРВИ
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