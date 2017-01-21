ГТРК «Башкортостан» - главные новости Уфы и Республики Башкортостан!

Башгидромет: в республику придут сильные метели и снегопады
В Уфе автобус сбил 12-летнего мальчика на «зебре»
В Уфе посадят 200 сибирских кедров
Арестован начальник угрозыска полиции Нефтекамска, обвиняемый в пытках
Мигранта, задушившего 63-летнюю уфимку, поймали в Московской области
В Башкирии накрыли сеть фирм-«однодневок», «отмывших» 40 млн. рублей
В массовом ДТП в Уфе столкнулись четыре авто, пострадали три человека
Теперь уфимцы могут позвать помощниц из проекта «Бабушка на час»
25-26 февраля в Уфе состоится чемпионат Европы по мотогонкам на льду
Утром в Уфе вновь зарегистрированы 10-балльные пробки