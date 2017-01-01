ГТРК «Башкортостан» - главные новости Уфы и Республики Башкортостан!

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Последние новости

Смотреть видео Вести-Башкортостан 30.12.16 | ГТРК «Башкортостан»

Вести-Башкортостан 30.12.16

31 декабря 2016
Смотреть видео Астрологи и нумерологи дают прогнозы на 2017 год | ГТРК «Башкортостан»

Астрологи и нумерологи дают прогнозы на 2017 год

30 декабря 2016
Смотреть видео Уфимцы готовят необычные подарки для своих родных | ГТРК «Башкортостан»

Уфимцы готовят необычные подарки для своих родных

30 декабря 2016
Смотреть видео Футбольный клуб &quot;Уфа&quot; назвал имя нового главного тренера | ГТРК «Башкортостан»

Футбольный клуб "Уфа" назвал имя нового главного тренера

30 декабря 2016
Смотреть видео У предпринимателя вымогали деньги, представляясь внештатным сотрудником ФСБ | ГТРК «Башкортостан»

У предпринимателя вымогали деньги, представляясь внештатным сотрудником ФСБ

30 декабря 2016
Смотреть видео Прогноз погоды на 31 декабря | ГТРК «Башкортостан»

Прогноз погоды на 31 декабря

30 декабря 2016
Смотреть видео В Уфу прибыл знаменитый лётчик-космонавт, герой России Михаил Корниенко | ГТРК «Башкортостан»

В Уфу прибыл знаменитый лётчик-космонавт, герой России Михаил Корниенко

30 декабря 2016
Родственники уроженцев Башкортостана, погибших в авиакатастрофе на ТУ-154, получат по 1 млн рублей | ГТРК «Башкортостан»

Родственники уроженцев Башкортостана, погибших в авиакатастрофе на ТУ-154, получат по 1 млн рублей

30 декабря 2016
Смотреть видео Полицейские продолжают изымать фанфурики в магазинах республики | ГТРК «Башкортостан»

Полицейские продолжают изымать фанфурики в магазинах республики

30 декабря 2016
Смотреть видео В ответ на неудачу «Салавата Юлаева» фанаты устроили неправильный «мишкопад» | ГТРК «Башкортостан»

В ответ на неудачу «Салавата Юлаева» фанаты устроили неправильный «мишкопад»

30 декабря 2016
Смотреть видео На ипподроме «Акбузат» состоялось конно-театрализованное представление и лазерное шоу | ГТРК «Башкортостан»

На ипподроме «Акбузат» состоялось конно-театрализованное представление и лазерное шоу

30 декабря 2016
В Уфе активисты собирают подписи за сохранение лимонария | ГТРК «Башкортостан»

В Уфе активисты собирают подписи за сохранение лимонария

30 декабря 2016
Смотреть видео Вести-Башкортостан 29.12.16 | ГТРК «Башкортостан»

Вести-Башкортостан 29.12.16

30 декабря 2016
Смотреть видео История со спасением девочки, выпавшей из окна, получила продолжение | ГТРК «Башкортостан»

История со спасением девочки, выпавшей из окна, получила продолжение

29 декабря 2016
Смотреть видео В Уфе начал курсировать особенный новогодний транспорт | ГТРК «Башкортостан»

В Уфе начал курсировать особенный новогодний транспорт

29 декабря 2016
Смотреть видео Главный госинспектор по надзору в горнорудной промышленности обвиняется в получении крупной взятки | ГТРК «Башкортостан»

Главный госинспектор по надзору в горнорудной промышленности обвиняется в получении крупной взятки

29 декабря 2016
Смотреть видео Прогноз погоды на 30 декабря | ГТРК «Башкортостан»

Прогноз погоды на 30 декабря

29 декабря 2016
Смотреть видео На трассе Уфа-Оренбург фура столкнулась с КамАЗом | ГТРК «Башкортостан»

На трассе Уфа-Оренбург фура столкнулась с КамАЗом

29 декабря 2016
Смотреть видео Каждый Новый год жители поселка Нагаево под Уфой ставят спектакль | ГТРК «Башкортостан»

Каждый Новый год жители поселка Нагаево под Уфой ставят спектакль

29 декабря 2016
Смотреть видео Уфимские полицейские помогли водителю потушить свой грузовик | ГТРК «Башкортостан»

Уфимские полицейские помогли водителю потушить свой грузовик

29 декабря 2016
Смотреть видео Рустэм Хамитов вручил ордена и дипломы о присвоении почетных званий жителям республики | ГТРК «Башкортостан»

Рустэм Хамитов вручил ордена и дипломы о присвоении почетных званий жителям республики

29 декабря 2016

һУҢҒЫ ХӘБӘРҘӘР

Яңы йылға һанаулы ғына көндәр ҡалды | ГТРК «Башкортостан»

Яңы йылға һанаулы ғына көндәр ҡалды

29 декабря 2016
Башҡортостан хоккей төбәгенә әйләнергә тейеш | ГТРК «Башкортостан»

Башҡортостан хоккей төбәгенә әйләнергә тейеш

29 декабря 2016
Смотреть видео Беҙҙең төбәккә хас сатлама һыуыҡҡа бирешмәҫкә тик үҙебеҙҙең илгә хас аяҡ кейеме генә ярҙам итә | ГТРК «Башкортостан»

Беҙҙең төбәккә хас сатлама һыуыҡҡа бирешмәҫкә тик үҙебеҙҙең илгә хас аяҡ кейеме генә ярҙам итә

29 декабря 2016
Смотреть видео Республикала балаларҙы уҡытыуҙа һаулыҡ һаҡлау системаһы сафҡа индерелә | ГТРК «Башкортостан»

Республикала балаларҙы уҡытыуҙа һаулыҡ һаҡлау системаһы сафҡа индерелә

29 декабря 2016
Смотреть видео 2016 йыл дәүләт кимәлендәге ваҡиғаларға, ҡаҙаныштарға бай булды | ГТРК «Башкортостан»

2016 йыл дәүләт кимәлендәге ваҡиғаларға, ҡаҙаныштарға бай булды

29 декабря 2016
Смотреть видео Автомобилдәр эҙенән тәрән соҡорҙар аварияларға сәбәпсе | ГТРК «Башкортостан»

Автомобилдәр эҙенән тәрән соҡорҙар аварияларға сәбәпсе

29 декабря 2016
Башҡортостанда яңы йыл алдынан күңелһеҙ ваҡиғалар арта | ГТРК «Башкортостан»

Башҡортостанда яңы йыл алдынан күңелһеҙ ваҡиғалар арта

29 декабря 2016
Смотреть видео Төбәктә мультиплексҡа күсеү дауам итә | ГТРК «Башкортостан»

Төбәктә мультиплексҡа күсеү дауам итә

28 декабря 2016
Рәсәйҙә никахҡа инеү һәм айырылышыу ябайлаша. | ГТРК «Башкортостан»

Рәсәйҙә никахҡа инеү һәм айырылышыу ябайлаша.

28 декабря 2016
Смотреть видео Ғабдрахман Ҡадыров исемендәге спорт мәктәбе юҡҡа сығырмы? | ГТРК «Башкортостан»

Ғабдрахман Ҡадыров исемендәге спорт мәктәбе юҡҡа сығырмы?

28 декабря 2016
Смотреть видео Рәсәй һәм донъя яңылыҡтары | ГТРК «Башкортостан»

Рәсәй һәм донъя яңылыҡтары

28 декабря 2016
Башҡортостанда экология һәм махсус һаҡланған тәбиғәт биләмәләре йылын уҙғарыу буйынса саралар планы раҫланды | ГТРК «Башкортостан»

Башҡортостанда экология һәм махсус һаҡланған тәбиғәт биләмәләре йылын уҙғарыу буйынса саралар планы раҫланды

28 декабря 2016
Смотреть видео Өфөнөң энергетик хәүефһеҙлеге камиллаша | ГТРК «Башкортостан»

Өфөнөң энергетик хәүефһеҙлеге камиллаша

28 декабря 2016
Смотреть видео Бөгөн Өфөлә янғында 49 йәшлек ирҙең ғүмере өҙөлдө | ГТРК «Башкортостан»

Бөгөн Өфөлә янғында 49 йәшлек ирҙең ғүмере өҙөлдө

28 декабря 2016
Смотреть видео Стәрлетамаҡ районында сираттағы фажиғә | ГТРК «Башкортостан»

Стәрлетамаҡ районында сираттағы фажиғә

28 декабря 2016
Смотреть видео “Берҙәм Рәсәй” сәйәси партияһының Башҡортостан төбәк бүлексәһе секретары итеп йәнә Константин Толкачев һайланды | ГТРК «Башкортостан»

“Берҙәм Рәсәй” сәйәси партияһының Башҡортостан төбәк бүлексәһе секретары итеп йәнә Константин Толкачев һайланды

27 декабря 2016
Смотреть видео Яңы йыл алдынан аҙыҡ-түлектең айырым төрҙәренә хаҡтар арта | ГТРК «Башкортостан»

Яңы йыл алдынан аҙыҡ-түлектең айырым төрҙәренә хаҡтар арта

27 декабря 2016
Смотреть видео Рәсәй һәм донъя яңылыҡтары | ГТРК «Башкортостан»

Рәсәй һәм донъя яңылыҡтары

27 декабря 2016
Смотреть видео Иғтибар – хәүефле һырғала | ГТРК «Башкортостан»

Иғтибар – хәүефле һырғала

27 декабря 2016
Яңы йылға һанаулы ғына көндәр ҡалды | ГТРК «Башкортостан»

Яңы йылға һанаулы ғына көндәр ҡалды

27 декабря 2016
Дәүләт Йыйылышы-Ҡоролтай депутаттары пиротехника һатыу һәм ҡулланыу талаптарын көсәйтеүсе закон проектын әҙерләне | ГТРК «Башкортостан»

Дәүләт Йыйылышы-Ҡоролтай депутаттары пиротехника һатыу һәм ҡулланыу талаптарын көсәйтеүсе закон проектын әҙерләне

27 декабря 2016

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Операторы связи заранее готовятся к пиковым нагрузкам в новогодние праздники
Смотреть видео ГТРК &quot;Башкортостан&quot; поздравляет всех с наступающим Новым Годом! | ГТРК «Башкортостан»

ГТРК "Башкортостан" поздравляет всех с наступающим Новым Годом!
Смотреть видео История со спасением девочки, выпавшей из окна, получила продолжение | ГТРК «Башкортостан»

История со спасением девочки, выпавшей из окна, получила продолжение
Смотреть видео Каждый Новый год жители поселка Нагаево под Уфой ставят спектакль | ГТРК «Башкортостан»

Каждый Новый год жители поселка Нагаево под Уфой ставят спектакль
Смотреть видео В Уфе начал курсировать особенный новогодний транспорт | ГТРК «Башкортостан»

В Уфе начал курсировать особенный новогодний транспорт
Смотреть видео Мэрия Уфы пообещала расселить многоквартирный дом, жители которого снялись в музыкальном клипе | ГТРК «Башкортостан»

Мэрия Уфы пообещала расселить многоквартирный дом, жители которого снялись в музыкальном клипе
Смотреть видео В республике внедряется система здоровьесбережения детей | ГТРК «Башкортостан»

В республике внедряется система здоровьесбережения детей
Смотреть видео Рустэм Хамитов вручил ордена и дипломы о присвоении почетных званий жителям республики | ГТРК «Башкортостан»

Рустэм Хамитов вручил ордена и дипломы о присвоении почетных званий жителям республики
Смотреть видео В Уфе неизвестный избил школьника прямо в стенах образовательного учреждения | ГТРК «Башкортостан»

В Уфе неизвестный избил школьника прямо в стенах образовательного учреждения
Смотреть видео В центре Уфы снег с крыш счищают прямо на головы прохожим | ГТРК «Башкортостан»

В центре Уфы снег с крыш счищают прямо на головы прохожим
Смотреть видео Ежедневно уфимцы бьют свои автомобили из-за колеи на улицах города | ГТРК «Башкортостан»

Ежедневно уфимцы бьют свои автомобили из-за колеи на улицах города
Смотреть видео В медиацентре «Башкортостан» состоялась пресс-конференция «Вся правда о детском хоккее» | ГТРК «Башкортостан»

В медиацентре «Башкортостан» состоялась пресс-конференция «Вся правда о детском хоккее»
Смотреть видео В Башкортостане готовятся к эпидемии гриппа и ОРВИ | ГТРК «Башкортостан»

В Башкортостане готовятся к эпидемии гриппа и ОРВИ
Смотреть видео В Уфе набирает популярность празднование Нового года в стиле СССР | ГТРК «Башкортостан»

В Уфе набирает популярность празднование Нового года в стиле СССР
Смотреть видео Башкортостан может остаться без мотоспорта | ГТРК «Башкортостан»

Башкортостан может остаться без мотоспорта
Смотреть видео Резкого повышения цен на продукты перед Новым годом не будет | ГТРК «Башкортостан»

Резкого повышения цен на продукты перед Новым годом не будет
Смотреть видео Съемочная группа «Вести-Башкортостан» посетила Дни Святого Николая в Италии | ГТРК «Башкортостан»

Съемочная группа «Вести-Башкортостан» посетила Дни Святого Николая в Италии
Смотреть видео Российские спасатели отмечают свой профессиональный праздник | ГТРК «Башкортостан»

Российские спасатели отмечают свой профессиональный праздник
Смотреть видео Маленький Матвей, страдающий сахарным диабетом, нуждается в расходниках для инсулиновой помпы | ГТРК «Башкортостан»

Маленький Матвей, страдающий сахарным диабетом, нуждается в расходниках для инсулиновой помпы
Смотреть видео Жители Башкортостана вместе со всей страной скорбят по погибшим в авиакатастрофе | ГТРК «Башкортостан»

Жители Башкортостана вместе со всей страной скорбят по погибшим в авиакатастрофе
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