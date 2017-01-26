ГТРК «Башкортостан» - главные новости Уфы и Республики Башкортостан!

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Смотреть видео Башкирские спортсмены отправились в Алматы на Всемирную зимнюю Универсиаду | ГТРК «Башкортостан»

Башкирские спортсмены отправились в Алматы на Всемирную зимнюю Универсиаду

5 часов 42 минуты назад
Смотреть видео Вести-Башкортостан 25.01.17 | ГТРК «Башкортостан»

Вести-Башкортостан 25.01.17

6 часов 25 минут назад
Смотреть видео В Башкирии за гибель пяти человек начальнику управкомпании грозит 10 лет тюрьмы | ГТРК «Башкортостан»

В Башкирии за гибель пяти человек начальнику управкомпании грозит 10 лет тюрьмы

25 января 2017
Смотреть видео В Белорецком районе будут трудоустраивать пчёл | ГТРК «Башкортостан»

В Белорецком районе будут трудоустраивать пчёл

25 января 2017
Смотреть видео Динар Гильмутдинов прокомментировал ролик, который взбудоражил общественность | ГТРК «Башкортостан»

Динар Гильмутдинов прокомментировал ролик, который взбудоражил общественность

25 января 2017
Смотреть видео Уфимские студенты отметили Татьянин день | ГТРК «Башкортостан»

Уфимские студенты отметили Татьянин день

25 января 2017
Смотреть видео Короткие новости - 25.01.17 | ГТРК «Башкортостан»

Короткие новости - 25.01.17

25 января 2017
Смотреть видео Прогноз погоды на 26 января | ГТРК «Башкортостан»

Прогноз погоды на 26 января

25 января 2017
В Уфе ушёл из жизни знаменитый писатель-травник Рим Ахмедов | ГТРК «Башкортостан»

В Уфе ушёл из жизни знаменитый писатель-травник Рим Ахмедов

25 января 2017
Смотреть видео В Туймазах несколько семей могут остаться без крыши над головой | ГТРК «Башкортостан»

В Туймазах несколько семей могут остаться без крыши над головой

25 января 2017
В Уфе расследуют дело по факту смерти 12-летней девочки в больнице | ГТРК «Башкортостан»

В Уфе расследуют дело по факту смерти 12-летней девочки в больнице

25 января 2017
Смотреть видео Иглинские дети ходили в школу за пять километров по опасному пути | ГТРК «Башкортостан»

Иглинские дети ходили в школу за пять километров по опасному пути

25 января 2017
Смотреть видео Руководство РЖД обещает завершить модернизацию уфимского вокзала к 2019 году | ГТРК «Башкортостан»

Руководство РЖД обещает завершить модернизацию уфимского вокзала к 2019 году

25 января 2017
Смотреть видео Мать годовалого ребенка, погибшего от ожогов, предстанет перед судом | ГТРК «Башкортостан»

Мать годовалого ребенка, погибшего от ожогов, предстанет перед судом

25 января 2017
Смотреть видео В Уфе ищут хозяина внедорожника, который выломал забор в садовом товариществе | ГТРК «Башкортостан»

В Уфе ищут хозяина внедорожника, который выломал забор в садовом товариществе

25 января 2017
В Башкортостане пятилетняя девочка упала в колодец | ГТРК «Башкортостан»

В Башкортостане пятилетняя девочка упала в колодец

25 января 2017
Рустэм Хамитов встретился с новым начальником Куйбышевской железной дороги | ГТРК «Башкортостан»

Рустэм Хамитов встретился с новым начальником Куйбышевской железной дороги

25 января 2017
Смотреть видео В ДТП в Уфимском районе погиб водитель «ГАЗели» | ГТРК «Башкортостан»

В ДТП в Уфимском районе погиб водитель «ГАЗели»

25 января 2017
Смотреть видео В Уфе спасатели предотвратили взрыв газового баллона | ГТРК «Башкортостан»

В Уфе спасатели предотвратили взрыв газового баллона

25 января 2017
Смотреть видео Жители села Акбердино Иглинского района жалуются на постоянные перепады напряжения в электросети | ГТРК «Башкортостан»

Жители села Акбердино Иглинского района жалуются на постоянные перепады напряжения в электросети

25 января 2017
Смотреть видео В Уфе юные горнолыжники борются за &quot;Приз Салавата Юлаева&quot; | ГТРК «Башкортостан»

В Уфе юные горнолыжники борются за "Приз Салавата Юлаева"

25 января 2017

һУҢҒЫ ХӘБӘРҘӘР

Бөгөн Башҡортостан прокуратураһы 2016 йылдағы эшмәкәрлегенә йомғаҡ яһаны | ГТРК «Башкортостан»

Бөгөн Башҡортостан прокуратураһы 2016 йылдағы эшмәкәрлегенә йомғаҡ яһаны

26 секунд назад
Өфөнөң 17-се дауаханаһында тағы ла бер сабый һәләк булды | ГТРК «Башкортостан»

Өфөнөң 17-се дауаханаһында тағы ла бер сабый һәләк булды

1 минута 12 секунд назад
Бөгөн иртән Өфөлә Ҡариҙел йылғаһы аша үтеп барғанда бер ҡатын боҙ аҫтына китте | ГТРК «Башкортостан»

Бөгөн иртән Өфөлә Ҡариҙел йылғаһы аша үтеп барғанда бер ҡатын боҙ аҫтына китте

1 минута 55 секунд назад
Смотреть видео Өфөнөң Олимпик паркында, тау саңғыһы буйынса республика ярышы үтә | ГТРК «Башкортостан»

Өфөнөң Олимпик паркында, тау саңғыһы буйынса республика ярышы үтә

25 января 2017
Республика башлығы Башҡорт дәүләт университеты студенттары менән осрашты | ГТРК «Башкортостан»

Республика башлығы Башҡорт дәүләт университеты студенттары менән осрашты

25 января 2017
Балаларҙың үҙ-үҙҙәренә ҡул һалыуҙарын нисек кәметергә? | ГТРК «Башкортостан»

Балаларҙың үҙ-үҙҙәренә ҡул һалыуҙарын нисек кәметергә?

25 января 2017
Смотреть видео Уңайлыҡмы, ҡыйынлыҡмы? | ГТРК «Башкортостан»

Уңайлыҡмы, ҡыйынлыҡмы?

25 января 2017
Смотреть видео Рәсәй һәм донъя яңылыҡтары | ГТРК «Башкортостан»

Рәсәй һәм донъя яңылыҡтары

25 января 2017
Смотреть видео Башҡортостанда яңы төр троллейбустар етештерелә башланы | ГТРК «Башкортостан»

Башҡортостанда яңы төр троллейбустар етештерелә башланы

25 января 2017
Смотреть видео 2019-сы йылға Өфө тимер юл вокзалы тулыһынса төҙөкләндерелеп бөтәсәк | ГТРК «Башкортостан»

2019-сы йылға Өфө тимер юл вокзалы тулыһынса төҙөкләндерелеп бөтәсәк

25 января 2017
Смотреть видео Бөгөн төндә Өфөлә тағын янғын һүндерҙеләр | ГТРК «Башкортостан»

Бөгөн төндә Өфөлә тағын янғын һүндерҙеләр

25 января 2017
Смотреть видео Улар Башҡортостан данын донъяның спорт ареналарында яҡлай | ГТРК «Башкортостан»

Улар Башҡортостан данын донъяның спорт ареналарында яҡлай

24 января 2017
Смотреть видео Киләсәктә Рәсәйҙә хайуандарға ҡағылған ике исемлек төҙөләсәк | ГТРК «Башкортостан»

Киләсәктә Рәсәйҙә хайуандарға ҡағылған ике исемлек төҙөләсәк

24 января 2017
Федераль суд приставтары хеҙмәтенең Башҡортостан буйынса идаралығында яңы етәксе | ГТРК «Башкортостан»

Федераль суд приставтары хеҙмәтенең Башҡортостан буйынса идаралығында яңы етәксе

24 января 2017
Рәсәйҙә февралдән пенсия 5,4 процентҡа арта | ГТРК «Башкортостан»

Рәсәйҙә февралдән пенсия 5,4 процентҡа арта

24 января 2017
Смотреть видео Рәсәй һәм донъя яңылыҡтары | ГТРК «Башкортостан»

Рәсәй һәм донъя яңылыҡтары

24 января 2017
Смотреть видео Йылайыр районында иҫке аҙбарҙарҙы төҙөкләндереп эш урындары булдыралар | ГТРК «Башкортостан»

Йылайыр районында иҫке аҙбарҙарҙы төҙөкләндереп эш урындары булдыралар

24 января 2017
Республика башлығы указы менән Фәрхәд Самедов Хөкүмәт премьер-министры урынбаҫары итеп тәғәйенләнде | ГТРК «Башкортостан»

Республика башлығы указы менән Фәрхәд Самедов Хөкүмәт премьер-министры урынбаҫары итеп тәғәйенләнде

24 января 2017
Смотреть видео Бөгөн төндә Өфөлә күп ҡатлы йорт подъезында сыҡҡан янғында 1 кеше һәләк булды | ГТРК «Башкортостан»

Бөгөн төндә Өфөлә күп ҡатлы йорт подъезында сыҡҡан янғында 1 кеше һәләк булды

24 января 2017
Смотреть видео Быйыл яҙ игенгә хаҡтарҙың күтәрелеүе көтөлмәй | ГТРК «Башкортостан»

Быйыл яҙ игенгә хаҡтарҙың күтәрелеүе көтөлмәй

24 января 2017
Ҡырмыҫҡалы районында үлемесле авария сәбәптәрен тикшерәләр | ГТРК «Башкортостан»

Ҡырмыҫҡалы районында үлемесле авария сәбәптәрен тикшерәләр

24 января 2017

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В Уфе ищут хозяина внедорожника, который выломал забор в садовом товариществе
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Жители села Акбердино Иглинского района жалуются на постоянные перепады напряжения в электросети
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В Уфе готовится к выпуску новый троллейбус
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В Уфе в ДТП с пассажирским автобусом пострадали восемь человек, один погиб
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Весеннего повышения цен на зерно в этом году может не быть
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Город Белебей готовится к участию в Международном экономическом форуме в Сочи
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Уфимцы развернули настоящую спасательную операцию, чтобы помочь собаке с переломанными лапами
Смотреть видео Коммерсант, чей офис обстреляли из пистолета, подозревает в этом своего бывшего партнера по бизнесу | ГТРК «Башкортостан»

Коммерсант, чей офис обстреляли из пистолета, подозревает в этом своего бывшего партнера по бизнесу
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В Уфе продолжается поиск адресатов открыток с автографом Владимира Комарова
Смотреть видео Тысячи жителей республики столкнулись с трудностями при покупке недвижимости | ГТРК «Башкортостан»

Тысячи жителей республики столкнулись с трудностями при покупке недвижимости
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В Уфе на улице Кольцевой из-за лопнувшей трубы забил фонтан кипятка
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Победителем конкурса «Лучший по профессии» стала женщина-дворник из Уфы
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В Уфе слепого человека заставили оплатить проезд его собаки-поводыря
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