ГТРК «Башкортостан» - главные новости Уфы и Республики Башкортостан!

Из-за угрозы взрыва гранаты в Стерлитамаке была перекрыта центральная улица
На трассе Уфа — Янаул 29-летняя пассажирка погибла в результате опасного обгона
Задолженность по зарплате в Башкирии снизилась в два раза
В Уфе на набережной реки Белой на год закроют движение автотранспорта
В Уфе запускаются бесплатные новогодние метробусы
В Уфе планируют восстановить фасад дома Кочкиных
В Башкирии на угоне внедорожника попался вор, числившийся в федеральном розыске
Глава Ишимбая оштрафован за игнорирование обращения граждан
В Башкирии пенсионерам продлили льготы по взносам на капремонт
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