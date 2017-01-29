ГТРК «Башкортостан» - главные новости Уфы и Республики Башкортостан!

Башинформ: В Уфе на больничной койке скончался трехлетний ребенок
Глава Башкирии подписал соглашение о сотрудничестве с «Роснефтью»
Следком Башкирии проверяет информацию о забытом в лифте ребенке
Следком возбудил уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки в уфимской больнице
Уфимцы не перестают жаловаться на заваленные снегом улицы
Рустэм Хамитов поставил задачу сделать Башгосуниверситет опорным вузом
В Башкирии снесут коттедж бывшего директора санатория на курорте Янган-Тау
В Иглинском районе дети ходили 3 км до школы пешком через лес
ГИБДД: В Уфе с 17:00 до 22:00 происходит до 200 автоаварий
Из Уфы в Омск запускают еженедельные прямые авиарейсы