ГТРК «Башкортостан» - главные новости Уфы и Республики Башкортостан!

Уфимцам предложили помочь «коммунальщикам» очистить дворы от снега

В Уфе пациенты не могут подъехать к Республиканской больнице из-за сугробов

ГИБДД призывает водителей быть внимательными на опасных участках автодорог

В Нефтекамске мужчина лишился 50-ти тысяч рублей, продавая шубу жены через интернет

Уфимский спортсмен, Александр Шварцман, вошел в тройку лучших шашистов мира

Из-за угрозы взрыва гранаты в Стерлитамаке была перекрыта центральная улица

На трассе Уфа — Янаул 29-летняя пассажирка погибла в результате опасного обгона

Задолженность по зарплате в Башкирии снизилась в два раза

В Уфе на набережной реки Белой на год закроют движение автотранспорта