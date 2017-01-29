ГТРК «Башкортостан» - главные новости Уфы и Республики Башкортостан!

Башинформ: В Уфе на больничной койке скончался трехлетний ребенок

Башинформ: В Уфе на больничной койке скончался трехлетний ребенок

Глава Башкирии подписал соглашение о сотрудничестве с «Роснефтью»

Глава Башкирии подписал соглашение о сотрудничестве с «Роснефтью»

Следком Башкирии проверяет информацию о забытом в лифте ребенке‍

Следком Башкирии проверяет информацию о забытом в лифте ребенке‍

Следком возбудил уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки в уфимской больнице

Следком возбудил уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки в уфимской больнице

Уфимцы не перестают жаловаться на заваленные снегом улицы

Уфимцы не перестают жаловаться на заваленные снегом улицы

В Башкирии снесут коттедж бывшего директора санатория на курорте Янган-Тау

В Башкирии снесут коттедж бывшего директора санатория на курорте Янган-Тау

В Иглинском районе дети ходили 3 км до школы пешком через лес

В Иглинском районе дети ходили 3 км до школы пешком через лес