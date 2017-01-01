ГТРК «Башкортостан» - главные новости Уфы и Республики Башкортостан!

Из-за угрозы взрыва гранаты в Стерлитамаке была перекрыта центральная улица

На трассе Уфа — Янаул 29-летняя пассажирка погибла в результате опасного обгона

Задолженность по зарплате в Башкирии снизилась в два раза

В Уфе на набережной реки Белой на год закроют движение автотранспорта

В Уфе запускаются бесплатные новогодние метробусы

В Уфе планируют восстановить фасад дома Кочкиных

В Башкирии на угоне внедорожника попался вор, числившийся в федеральном розыске

Глава Ишимбая оштрафован за игнорирование обращения граждан

В Башкирии пенсионерам продлили льготы по взносам на капремонт